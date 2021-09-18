東京奧運桌球混雙銅牌好手鄭怡靜18日在110年全運會桌球女單決賽代表台北市出場，最後以11比6、12比10、11比8、13比11力退新北市劉馨尹，拿下桌球女單金牌，也以3金1銅打完今年全運會，「我現在只想躺下、睡覺，然後去海邊潛水。」

雙方第4局過程相當緊張刺激，鄭怡靜從5比10的落後，連續挽救6個局點，「我從不覺得自己會輸，我想在比賽過程當中起伏或落後都很正常，昨天我也輸過1局，但今天我自認憑藉豐富經驗，反而抓住對方起伏情緒，自己努力保持平靜。」

「我想自己在第4局收穫最大，因為我知道對方很想拿下1局，很開心自己做到了，沒讓第4局丟掉，那是我最滿意的1局，」鄭怡靜說，「用這場金牌戰當作全運會的完美句點，我想應該不錯，唯一美中不足的，還是我在女雙只拿銅牌。」

鄭怡靜接下來將會準備11月的桌球世錦賽，代表她總算有時間可以真正休息一下，「除了休息，我也想去做全身健檢，我允許自己接下來放一個禮拜的假，前提是教練同意。」一旁的鄭佳奇馬上附和，「我當然說好，連我自己都很想回家看媽媽。」