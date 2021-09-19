身為湖人退役球星與資深球評的「俠客」歐尼爾，最近公開表態自己不喜歡當今球賽，原因是現在球員與他自己打球年代的球員相比，顯得相當軟弱與懶惰，「我討厭現在這個新時代，我們都看過以前球員怎麼打的，現在球員還妄想要我尊重他們！」

「相信我，假如我當年知道超級球星可以抱團組隊，在1994年火箭擊敗我之後，我就會跟歐拉朱萬一起打球，或是去跟鄧肯一起打球」歐尼爾說，「但我並沒有那樣做，我們做的是檢查與舔傷口，然後去打敗那些傢伙，而我們也做到了。」

歐尼爾更痛批現在球員只會在社群媒體上面鬼叫，「當年賈霸給我建議與批評，我選擇虛心傾聽且接受，我改變了比賽，也把自己帶到全新高度，而現在的球員只會在社群媒體上面鬼吼鬼叫，因為說到底，他們就像布丁棒棒糖一樣脆弱。」

其實歐尼爾也算選擇性失憶，因為他在2003-04年球季，也跟布萊恩、卡爾馬龍、培頓攜手組成實力空前的湖人「F4」豪華陣容，卻在總冠軍賽以1比4遭到活塞淘汰出局，也造就他2004年跳槽熱火結局，說自己球員生涯沒有抱團，或許有點勉強。