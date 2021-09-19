南橫公路100k＋400梅蘭明隧道東洞口路段於9月13日發生上邊坡無預警土石崩塌，造成該隧道東洞口被崩積土石掩埋阻斷，桃源區拉芙蘭里以上居民聯外道路受阻。交通部公路總局第三區養護工程處將於19日中午12時打通溪底便道，方便民眾中秋返鄉。

第三區養護工程處說，連日來梅蘭明隧道上邊坡持續落石不斷，雖該處於9月15日上午動員機具全力搶通，但上邊坡仍處於極不穩定狀態，基於維護搶災人員生命安全，因此下令機具人員暫時撤離，並守視監看，待落石停止趨於穩定後，再進場進行隧道口坍方清除工作。

為讓拉芙蘭里以上部落居民對外通行，三工處甲仙段與區公所、里長們共同緊急現勘，整理出山上的一條農路供民眾通行，以避免孤島情形產生。

由於該山頂農路只能供四輪傳動車輛通行，對多數民眾而言，仍屬不便，因此再研議梅蘭明隧道下方荖濃溪做臨時溪底便道的可行性，經過廠商進場加緊趕工打設後，該臨時溪底便道將可提前於19日中午12時可打通完成，開放供民眾臨時通行，可大幅減少與復興里之間的往來時間。

同時，三工處也呼籲，梅蘭明隧道路段的落石坍方仍持續搶修中，為兼顧安全與進度，目前施工單位正同步對上邊坡的浮石刷坡與隧道洞口處坍方落石做清除工作。由於現場周遭環境危險性較高，搶修現場已設有管制線，禁止民眾進入，請民眾配合，避免危險發生。