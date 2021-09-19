網紅「四叉貓」接種高端疫苗後，自費前往台北市禾馨診所檢測抗體，被北市衛生局認定禾馨未獲得核准已違規，恐挨罰25萬元。台北市議員游淑慧表示，衛福部在6、7月時曾放寬機組人員的入境檢疫規定，這是一件非常白癡的事情，也就是如果機組人員打了兩劑疫苗，到12家醫療院所去檢驗，若這個抗體是陽性，只需要7天自主健康管理。

游淑慧19日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，衛福部之前做了一件非常白癡的事情，而且禍國殃民。在6、7月的時候，曾放寬機組人員的入境檢疫規定，如果機組人員打了兩劑疫苗，到12家醫療院所去檢驗，若這個抗體是陽性，那就可以0+7，就是不用關在家裡居家隔離，只需要7天自主健康管理。

游淑慧接著表示，這一個政策到了9月15日，四叉貓驗抗體，我們也都想去驗抗體的時候，卻突然取消。機組人員的驗抗體也取消了，理由是抗體是感染的人和打疫苗的人都會出現，所以沒辦法判斷，這是常識，衛福部早就知道了，6月份怎會用這個標準呢？因抗體若是陽性，就可以0+7，但分不清楚是已感染過的，還是打疫苗產生的。

網紅四叉貓日前在臉書公布打完高端第一劑後，自行去檢驗抗體的結果，透露產生抗體數值偏低。又公布其他民眾施打疫苗後的抗體檢驗報告，指揮中心22日將開會討論檢驗抗體的相關指引，包括收費標準、檢驗方法。