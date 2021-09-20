西武獅20日客場迎戰歐力士隊，台灣好手吳念庭首打席就開轟，他在3局上敲出右外野陽春炮，本季第8轟出爐，助隊先馳得點，也開啟球隊攻勢，西武單局添得3分，暫以3比0領先。

吳念庭此役擔任先發三壘手、打第8棒，3局上首次上場打擊，面對歐力士先發投手本田仁海，咬中一顆152公里的速球，一棒將球扛出右外野全壘打牆外，助隊先馳得點，這發全壘打也是他自從7月14日後再度開轟。