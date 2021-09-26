【愛傳媒朱宗慶專欄】9月25日晚在國家音樂廳欣賞NSO《開季音樂會》，由NSO藝術顧問Jun Märkl與小提琴家林品任攜手帶來柴科夫斯基的經典作品，優雅、浪漫又具戲劇性的樂曲，令人相當享受！

特別的是，25日同時也是我的好朋友－吳庭毓首次以客席首席的身份回到NSO參與演出。

庭毓於上個樂季結束，卸下在NSO首席的身份，回到母校台藝大擔任客座教授，轉換職業的跑道。看到他以客席首席的身份演出，心中有好多感觸。

40多年來，與庭毓一直有很深厚的互動，在學校時，我們是學長、學弟的關係；後來，成為工作上的好夥伴，私底下更是好朋友。一路以來，幾乎都在同一個領域一起打拼與奮鬥。有說不完的故事與回憶！

特別的一晚，有動人樂曲也有真摯情誼，藉著演後的小聚，齊聚在一塊兒無話不談，並獻上無限的祝福！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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