台中市吳姓、張姓等5名男子，為幫助蕭姓男子索討債款，2018年5月間到姚姓男子經營的車行，對姚男拳腳相向、還持棍棒毆打姚，並逼迫姚男簽下246萬元本票、以低價販售姚男的車輛，導致姚男受傷且財產受損失，一、二審皆依傷害、強制等罪判吳男等人2至4月刑期，全案定讞。

判決指出，蕭姓男子在2018年5月6日，委託經營車行的姚姓男子代為販售賓士廠牌S320型號小轎車，卻因銷售問題發生糾紛，蕭男為向姚男索討賣車往來間衍生的債務，在5月9日委託吳男、李男、張男、林男等5人，到姚男經營的工程行找姚討債。

當天凌晨，吳男負責在姚男公司外把風，李男及張男等人在現場助勢，並由蕭男持鐵棍毆打姚男，期間，張男也以腳踢姚男頭部，林男則持摺疊刀刺傷姚男大腿、接著又徒手毆打姚男，導致姚頭部、右上臂、背部及骨盆、右大腿等多處受傷。

緊接著，蕭男還指示林男錄影，要求姚開立2張面額分別為123萬元的本票及借款約定書、汽車委賣合約書等，再以姚男車行內待售的2台汽車作為擔保，之後蕭男指示林、李2人將車子開到一家汽車維修廠內，並分別以25萬、19萬的價格賣給不知情的汽車買賣與修配業者。

姚男事後向警方報案，台中地院依傷害、強制等罪，簡易判決吳男等5人分別2月至4月不等刑期，但5人認為此量刑太重，提起上訴，法官認為量刑適當，駁回上訴。吳男則另案依妨害自由由台中地院審結。