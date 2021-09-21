師大附中科學班教師江青釗，過去18年來「以山為教室」，帶領學生登上百岳，以爬山的過程還有成果，帶領學生成長，並建立謙卑、向他人學習之心，成為教育家部落格人物典範。

「越聰明的孩子反而越自我，越難欣賞包容他人、與人合作。」身為科學班導師，江青釗的班上充滿各類天才型人物，但是他知道，以自我為中心的人，無法謙卑地從他人身上學習與進步，生命成長受限，也難以成功。

江青釗表示，希望經營一個擁有自我風格的班級，班級裡充滿著團隊氣氛，同學能彼此包容與體諒，學習與成長，於是他想到了可以從爬山開始做起。

江青釗提到，登山前，需要持續的訓練與縝密計畫，培養意志力與戰鬥力。登山過程，則需團隊合作、彼此包容與陪伴。山野的景致，更讓人舒展心胸，開展生命視野。有了這些，登頂時的喜悅才顯得彌足珍貴，「更重要的是，爬得愈高，離開舒適圈越遠，學生越要面對自己的脆弱與不足，才會懂得與人合作，共度難關。」

江青釗認為，幫助學生學會互相合作，是登山最大的收穫。原本那個大家都瞧不起的傢伙、白目的人、學業成績差的同學，登山過程中漸漸發現，其實也有很多值得學習的優點，於是下山後，班上氣氛變得融洽，同學間的互動也更為緊密，團隊合作更容易進行。

江青釗說：「有的學生因此成為莫逆之交，也有人進入大學後加入登山社，繼續爬山，延續這份興趣。」而他自己更成了登山愛好者，工作之餘，獨自攻下4座百岳。

「資優班學生常被人認為是怪咖，他們聰明、成績好，不輕易聽從誰的，其實他們的內心很脆弱，只要能夠走進他們的世界，與之交心，他們就會把你視為一輩子的好朋友。」多年來，江青釗的學生中也有許多特殊生，教導他們，辛苦不在話下，但學生的回饋，有時也高得嚇人。

至今，有學生畢業多年，仍像老友似的，不時約他出去爬山、攀岩；有的則無論結婚生子，人生進入了新的進程，都熱切與他分享。「感謝大家願意包容我…我發現，其實我很愛大家…」這是一位不願與人交流，自我封閉且有自殘傾向的特殊生，畢業時對同學們說出的感言，讓人聽了忍不住流下淚來。

從封閉到能夠感受愛，陪伴如此特殊的孩子，一直以來江青釗只能不斷以行動證明：「需要我的時候，我就會出現。」正是這無形的承諾所累積的信任關係，最後終於使孩子願意改變；而他們的改變，就是江青釗從師生涯中最大的回饋，使他在困頓勞累的從師生涯中，有了堅持下去的力量。