2018年癌症登記報告顯示，台灣每年有超過1500位女性罹患卵巢癌。35歲的小庭（化名）回憶自己確診時，雖然醫護人員都會說明治療流程，自己也上網搜尋了很多資料，但經常有聽沒有懂，又看見其他癌友經驗分享，讓她備感焦慮。由癌症希望基金會攜手台灣婦癌醫學會及2大藥廠推出LINE數位工具《卵巢癌攻略》，不僅方便癌友「一指查詢」，還能隨時複習，有助於降低癌友焦慮情緒。

卵巢癌是沉默的女性殺手，發生率為女性癌症第7位，死亡率為女性癌症第8位。台大醫院婦產部婦科主任鄭文芳指出，卵巢癌早期無症狀，不易發現，因為腹腔空間大，卵巢僅3公分大，所以往往等到出現腹脹、食慾不振、消化不好等症狀時才會發現；且卵巢癌容易復發、轉移，死亡率位居婦科癌症前三名。

卵巢癌患者在治療過程中，必須面臨生殖器官可能摘除，以及摘除後發生更年期等情況。為了緩解癌友焦慮、無助的情緒，癌症希望基金會攜手台灣婦癌醫學會、台灣武田藥品、羅氏大藥廠，發展專為卵巢癌病友治療而設計的LINE數位工具《卵巢癌攻略》，由卵巢癌攻略代言人「酷樂樂（Kuroro）醫師」一步步帶領病友了解治療路徑及藥品資訊。

39歲卵巢癌1期的小娟（化名）表示，《卵巢癌攻略》會循序漸進地說明卵巢癌各期別的差異、治療流程、副作用對策等，搭配可愛的圖文方式呈現，接收專業資訊的同時也不會感到生硬，又能輔助理解醫護人員的說明，還可以做文字紀錄，「不用上網在茫茫大海中搜尋，而且隨時都可以複習，讓我安心許多 」。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，對於零碎、不熟悉且龐大醫療資訊的無所適從，是許多初診斷癌友及家屬共同面臨的困境，因此基金會自2019年起即運用國人最孰悉的LINE，開發不同癌別的攻略，提供正確的治療知識與相關資源，希望讓病友在治療中能「懂看、會問、有資源」，讓癌友治療溝通不卡關。