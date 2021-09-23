蕭煌奇感謝媽媽送來生日蛋糕。（環球音樂提供）

蕭煌奇往年生日都會舉辦公益演唱會，今年考量新冠肺炎疫情尚未趨緩，他特地改線上演出，昨直播時蕭媽現身為兒子送上蛋糕，蕭煌奇許願除了希望家人朋友和長期合作的「全方位樂團」安然度過疫情低迷，由於明年是他出道20周年，也希望有機會能夠再度舉行實體大型演唱會。

提及今年推出新專輯《舞台》、完成巡演、參與電視劇等等，蕭煌奇為自己的表現打了「及格邊緣」的分數60分，直說：「幸好沒有交白卷。」疫情期間有很多時間給自己、並與家人相處，蕭煌奇說：「腳步慢下來，好好去感受生活周遭每個細膩的地方，換一種心情去調適喜歡現在的生活，其實還滿好的。」

蕭煌奇昨直播邀「全方位樂團」合作，他一連演唱20餘首歌，包括〈我愛的就是你〉、〈寫一首歌，寫你我爾爾〉等新歌，以及〈心裡有針〉、〈阿嬤的話〉、〈你是我的眼〉等經典曲目，唱足3小時讓歌迷直呼「賺到」。他感性表示雖然疫情期間相當艱難，但大家都撐過了嚴峻的低潮，也學會如何因應環境做出改變，未來的路還很長，希望大家繼續加油，打趣笑說：「我就是今晚最幸運的男人。」