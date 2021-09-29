集結奇幻、浪漫等要素，搭配絕美人物造型、場景等畫面，再加上悠揚悅耳配樂及粉紅泡泡不斷的劇情，讓古裝韓劇《紅天機》自開播以來便緊緊抓住觀眾目光。本週第七、八集故事繼續邁向下一波高潮，紅天機(金裕貞飾)經歷一番波折後終於進入考畫院並與河覽(安孝燮 飾)相認，河覽與亮明大君(孔明飾)則開始正視自己的心意，孔明冒雨溫馨揹送金裕貞，安孝燮半路殺出攔截，三角虐戀正式展開。朱香大君的魔爪漸漸伸向紅天機、河覽，紅河兩人夜訪瓊源殿，不料河體內魔氣再度被激化，眼看似乎又將變身，亮明大君及時趕到，這次是否又會發生慘案？紅天機又要如何脫困？唯美虐心且高潮迭起的劇情再度讓韓國收視率爬升到了全國平均8.9％，首都圈平均8.7％，瞬間最高收視率10.8％，連續八集穩坐月火劇收視冠軍寶座（韓國尼爾森），劇情後續發展令人期待。

《紅天機》不僅劇中故事精彩，戲外也很有看頭，安孝燮、孔明雙帥單獨受訪影片驚喜大公開。安孝燮透露這是第一次拍需要大量特效的戲劇，是很神奇且新鮮的體驗。這次為了飾演盲人，開拍前在家裡閉著眼睛做了很多練習，對於彈玄琴、騎馬、基本的動作戲也都有做事前準備；甚至因為自己原本的姿勢不太端正，為了想呈現出河覽的感覺與氣質，便從最基礎的姿勢部分開始練習。

而這次飾演的河覽同時具有三種身份，一人分飾三角真的是很大的挑戰，因為河覽是虛構人物，身上帶有的「魔」也沒有真實範本，要詮釋三種不同的語調、表情還滿困難的，況且在身為秘密組織首領「日月星」時還要戴面具，因此最後是用態度和聲音去做區別，平時河覽的紅眼睛則是戴紅色隱形眼鏡作為表現。此外，河覽的工作是觀星者，自己在詮釋這個角色前並不曉得有這麼多星座，演出之後覺得透過學習星座去分析世界還滿有意思的。

孔明則在受訪時透露，安孝燮飾演的河覽是個心裡累積了許多憂鬱和悲傷的角色，但安本人其實非常開朗可愛，所以戲裡戲外的他其實大不相同。而就如同女主角金裕貞在開拍前去學畫畫一樣，孔明則是為戲去學了書法，為了展現出如同亮明大君般喜歡藝術、高貴的氣息，自己也一邊學書法一邊調整姿勢，不過學了之後發現在練書法時會把腦袋放空，只專心在磨墨、寫字，所以覺得很有趣也滿有意思的。

而當被問到「亮明大君對於身陷三角戀有何看法」時，孔明笑稱亮明應該會直接説「你算哪根蔥啊」並和對方吵起來吧，但因為亮明與河覽之間有著很深的友情，他把河覽視為很要好的朋友，所以若河覽和紅天機對彼此的心意都確定了，亮明就會更為河著想，默默在旁守護他們的戀情。friDay影音獨家跟播的《紅天機》每週一、二晚間11點與韓國同日更新。