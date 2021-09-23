中山第一代雙載水下載具外觀。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

第一代雙載水下載具（MUV）可下潛500公尺，電池與維生系統可維持8小時。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」成功開發「科研用水下載人載具」，日前在高雄中信造船廠區完成首度「載人入艙」、「固定深度航行」測試，象徵MIT迷你潛艇已邁入「載人」潛行階段。

中山研發的第一代雙載水下載具（MUV）正中間是顯眼的金屬載人球艙，總重量3.7公噸，加上配重共計4.2公噸，艙內可載2人。骨架使用不鏽鋼搭起電力系統及運動操縱垂直與水平推進器，可下潛500公尺，電池與維生系統可維持8小時，並有事故緊急救援設計，可快速充氣、快速卸載、急速上浮。

中心主任王朝欽指出，上一次在台南安平港域作動力航行測試，是由研究人員穿潛水裝備、站在潛艇外的鋼架、透過面板操作，完成水下8米實海動力航行測試。「艙內載人」是困難度最高的測試，考驗研發人員在艙內進行科研活動，維生系統能否正常運作。研發團隊為確保安全，曾事先在陸地上演練。

實測當日，潛艇入水後，先透過外部駕駛員操控，垂直下潛至5公尺的深度，先行測試重複下潛與上浮到水面多次，然後再正式載人潛入水中。人員滯底測試達1個小時，過程中自行開發的「維生系統」功能完全正常。接著也進行「定深航行」測試，在水面下以固定深度進行巡航，確認動力系統可在不同深度時，均能安全操控。

王朝欽主任強調，此次測試完成，意謂這艘潛艇己具備載人下潛與水下穩定航行的功能，為中山大學自行研發製造的MIT潛艇，再次締造了關鍵性的里程碑。研發團隊預計下個月前往小琉球，挑戰外海抗風浪、下潛20公尺的紀錄。