為呼應行政院打造台灣為「雙語國家」政策，推動各項雙語課程計畫，23日在台北市副市長蔡炳坤（中）的協助下，泰北高中董事長楊奕蘭（左）與台北法國學校家長協會理事高西林（Cyrille Gosset）（右）簽署MOU，讓台北法國學校學子進入泰北校園共同學習，共創國際教育未來願景，讓學生了學習法國語言、教育及文化，是為全台首創。（張鎧乙攝）

為呼應行政院打造台灣為「雙語國家」政策，推動各項雙語課程計畫，在台北市府的協助下，泰北高中董事長與台北法國學校家長協會23日簽署MOU，台北市教育局副局長陳素慧（左起）、泰北高中董事長楊奕蘭、副市長蔡炳坤、台北法國學校家長協會理事高西林（Cyrille Gosset）與法國在台協會合作專員石淼（Muriel Schmit）等人出席簽約儀式，連在防疫旅館隔離的法國駐台代表公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）也專程視訊連線致詞。（張鎧乙攝）

在北市教育局的協助下，泰北高中董事長楊奕蘭、校長陳建佑與台北法國學校家長協會理事長Alexandre Levy雙方積極協商，促成「台、法教育合作案」，台北法國學校學子進入泰北校園共同學習，共創國際教育未來願景，更讓台北市的學生有機會學習法國語言、教育及文化，為全台首創。

台灣近年強調「雙語國家」政策，北市府不遺餘力推動各項雙語課程計畫，雙語課程學校已達51所；泰北高中更走在國際教育的前端，積極與海外大學合作，並與加拿大、美國、日本簽訂雙聯學制、率先引進美國大一先修課程，成立美國大一先修課程「北區基地中心」，今年更與「台北法國學校家長協會」教育合作，首創共同學習生活圈，為各級校園的示範學校。

泰北高中董事長楊奕蘭表示，藉由本次的教育合作案，讓2國的學子能夠在共同的學習環境中，習得2國的特色，並以認識文化、語言為學習目標，讓學生立足泰北校園，就能走向世界，藉台法學子深度交流，以提升國際視野，可說是融入國際社會的最佳捷徑。

校方指出，泰北周邊學習資源得天獨厚，擁有故宮、科教館、天文館、士林官邸等自然、科技、人文資源；校長陳建佑表示，期望教育資源共享，讓法國學子能對東方文化特色有更深入的瞭解，泰北學子也藉此能與法校學生共處校園，達到沉浸式學習外語及與接觸異國文化、培養國際視野。

泰北高中表示，本次與「台北法國學校家長協會」的教育合作，共創學習生活圈，更是深化了國際交流模式，為台灣國際教育邁進一大步。