疫情趨緩，防疫指引持續鬆綁，隨著振興五倍券即將上路，餐飲業與美食平台皆端出加碼優惠，HAPPY GO繼上半年攜手Ocard美食平台後，本月再串接Ocard新功能「線上點」，同時也將全台聯盟店家超過2000家的RE紅包納入HAPPY GO的點數生態圈，趁勢讓服務更升級，也讓消費者可一站式完成「瀏覽店家資訊、線上點餐、線上支付、美食外帶/外送、點數回饋」5個步驟，一舉帶動消費、振興餐飲﹗

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，今年疫情對產業的衝擊更甚以往，於是攜手Ocard美食平台和RE紅包，不僅看好居家防疫的「宅經濟」，同時藉助資源共享和聯盟共贏的點數生態圈，提供民眾實質的消費回饋，打造出跨平台、跨會員、跨商店的點數循環經濟。此外，也因應後疫情時代推出一系列的品牌影片，希望用「Stay together，Stay HAPPY GO」的精神，傳遞快樂正向的品牌價值與理念，陪千萬卡友疫起挺過。

HAPPY GO與Ocard線上點合作，讓卡友可透過HAPPY GO App搜尋在地鄰近的店家資訊，一指享有訂餐、選定外帶/外送功能、付款及點數回饋等一條龍的服務。10月31日前透過HAPPY GO使用線上點餐功能，完成消費且成功累點，筆筆皆享3%點數回饋；使用外帶/外送加碼消費1次送10點、2次送30點、3次送100點，每個門檻皆可重複獲得點數。使用點餐功能需先在HAPPY GO App卡+功能中綁訂Ocard再點選點點好服務，可輕鬆訂餐和享有點數回饋；目前適用的餐廳包含鮮芋仙、這味泰泰Mrs.Thai、艋舺雞排及大品餐飲集團等百大知名美食。

此外，即日起攜手RE紅包，透過「點數折抵，消費再累點」的點數循環回饋方式，再擴大點數的使用場域。目前RE紅包合作的聯盟店家超過2000家，服務範圍涵蓋食、衣、住、行、育樂和生活等領域，結帳時不限任何支付方式皆可累積HAPPY GO點數，同時也可以利用點數實質折抵現金。結帳時使用手機掃描活動QR Code即可抽紅包，最高享7% HAPPY GO點數回饋；10月31日前完成HAPPY GO App卡+綁訂RE紅包享10點回饋，不限消費金額且成功累點，還有機會獲得500點。