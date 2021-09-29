范少勳與王淨貫穿全劇詮釋校園與青年張哲凱K與宋媛媛Cream。（Netflix提供）

范少勳與王淨貫穿全劇詮釋校園與青年張哲凱K與宋媛媛Cream。（Netflix提供）

Netflix《比悲傷更悲傷的故事》影集版將於10月22日播出，相較於電影版由另一組演員詮釋青春期，此次影集版由范少勳與王淨貫穿全劇詮釋校園與青年張哲凱K與宋媛媛Cream，兩人在高中與大學校園演起爆笑又感人的《我的野蠻女（友）同學》，王淨還因拳腳不留情被劇組戲稱「小全智賢」。

范少勳與王淨貫穿影集版張哲凱K與宋媛媛Cream各時期，范少勳表示，影集版劇情補充很多電影未交代兩人互動情節，「有更多段落交代哲凱與媛援在高中與大學更多相處及出遊的生活點滴，電影與影集就像把過去跟現在連結一起，讓故事更完整。」例如媛媛初始為何會對哲凱充滿暴力傾向的過往秘辛，王淨也解釋：「在校園時期，媛媛對哲凱除了恨就應該沒有別的甚麼感覺，即便他看起來很無辜，媛媛也會『你裝甚麼無辜啊』，很討厭，很惱人。」

這段媛媛在學校爆打哲凱的戲充滿「歡喜冤家」黑色喜感，就連導演謝沛如看到王淨每每一言不發就開始爆打范少勳就忍俊不住，「每次看每次笑，雖然少勳應該蠻痛的，但我看得蠻開心。」原來兩人互動就如《我的野蠻女友》全智賢對車太鉉，看似暴力卻慢慢變化成淡淡的浪漫，就像男孩最愛欺侮心儀女孩的性別顛倒關係，劇組那時期乾脆偷偷戲稱王淨「小全智賢」。

「校園場景印象最深刻都是毆打哲凱的過程吧。我沒有很多動作戲經驗，少勳給我很大的安全感，他畢竟拍過《下半場》身手矯健，該躲就躲，該閃就閃，他給我幫助很大。」在花絮影片中，可以見到王淨各種花式追打范少勳，不僅拳頭、書包、掃把猛K，甚至整個人壓倒在地，連客串的王可元都幾乎拉不住；當聽聞少勳竟笑說被打「沒甚麼感覺」，王淨杏眼一睜問「不痛？！」當場加碼。

王淨解釋角色感情：「在每次霸凌、每次欺負中，我覺得情緒開始一點點的不一樣，從一開始『我真的恨你』，到『你其實好像沒那麼討厭，但我就是想捉弄你』，再到『我捉弄你因為我想要你注意我』，我覺得那情緒的轉折蠻可愛。」「永遠的女高中生」王淨在影集版又穿上高中制服，面對粉絲好奇是否真要把全台高中制服都穿一遍？王淨忍不住笑：「我盡量，希望可以。」

但王淨認為校園時期兩人關係轉變還是因為媛媛搬進哲凱家，「媛媛第一天住進哲凱家裡，我跟他說：『我們就是一家人了』，不管是我王淨或范少勳，我們都被這句台詞打動。不管演戲或私下相處，我們倆好像更熟悉了。」王淨還很喜歡接下來拍攝兩人跳舞，「劇組這安排讓我們變得很熟悉，我原本不是放得很開，這場舞讓我們越來越有默契，看回放畫面時更越來越喜歡。」

影集版哲凱家場景以陽明山美軍宿舍進行陳設佈置，監製保證豪華規模遠超電影版，這場景確實成為王淨或范少勳默契催化劑，少勳表示：「我們在哲凱家裡拍攝那段日子，每天從早到晚一直相處，我們有非常多事情跟時間去建立哲凱跟媛媛的生活感，不管是吃便當、等待陳設、一起哭到眼睛乾、只好一起點眼藥水保護眼睛，這過程讓我們感情更好，我們也隨著角色一起成長。」