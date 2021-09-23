全台各地方政府為搶五倍券商機，無不使出渾身解數推出加碼優惠，當中屏東預告已久的「祕密武器」終於23日曝光，縣府推出「屏東購好禮」活動，1張五倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會周周抽iPhone手機、電動機車，雙月抽休旅車，以及年節再加碼抽黃金。

屏東縣長潘孟安指出，屏東購抽獎將提供4台休旅車、30台Gogoro電動機車、150支最新熱門手機和6塊1兩重純金金牌，且抽獎分為三重送，有每周抽iPhone手機及Gogoro電動機車、雙月加碼抽百萬休旅車、以及年節再加碼抽黃金。

全台各地方政府為搶五倍券商機，無不使出渾身解數推出加碼優惠，當中屏東預告已久的「祕密武器」終於23日曝光。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

潘孟安說，縣府搭配行政院的振興五倍券計畫，提出屏東購好禮抽獎活動，消費民眾只要於屏東縣設立營業登記或稅籍登記的發票開立店家，1張振興五倍券加上當次消費滿200元發票或在地一般消費滿500元的發票，就可參加好禮抽獎，而相關資料登錄於活動網站就可以產生一組抽獎序號。

他說，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早越有機會，而活動將從10月8日開放登錄直到明年4月30日止，抽獎活動則將於10月15日開始，每周五下午4點鐘線上直播公開抽出得獎序號。

另外，縣府透露，除首波抽獎活動外，目前正規畫更大的驚喜，希望吸引更多人在屏東消費，也讓受到疫情影響的百工百業可以得到一些彌補，生活早日回到常軌。