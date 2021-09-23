中興新村在2011年登錄為文化景觀，依文化資產保存法規定，檢討保存維護計畫，文化局長林榮森主持說明會時表示，有關中興新村建築物及植物管理權責，將列入文資審議會討論，希望新舊共榮共存，創造雙贏。

林榮森表示，有關文化景觀鬆綁或範圍調整，屬於縣文資審議會的權限，不在保存維護計畫中討論，中興新村文化景觀除1處古蹟、11處歷史建築外，在修繕、活化方面會朝再利用方向放寬。

國發會科長劉梅蘭表示，國發會中興新村活化專案辦公室於2018年成立，翌年開始維護管理，目前中興新村建物採管用合一，建議採用各使用機關意見及進行統整。

另外，中興新村活化再利用及配合地方創生計畫，目前委由台灣生態城市暨國土規劃學會整體規畫，分區發展定位為歷史文化區（北核心）、休閒生活區（中核心）、大學城（南核心） ，運用舊有建築調整空間格局，導入新形態機能使用，以增加人口進駐，然而現行居住空間環境、設施等機能服務已不合時宜，為落實發展定位及整體規畫策略，未來將依使用需求，調整住宅單位外觀、格局及形式。

「華麗轉身」公司負責人朱怡甄說，文化資產除了保存外，仍要活化再利用，以前外地人到南投旅遊會直接去日月潭，經由縣府觀光處及里長的協助推動下，增加遊客到中興新村旅遊的機會，由於觀光人口增加，希望加強公共設施的管理維護；至於建物的素材、工法，建議與外觀融合，不要突兀即可。