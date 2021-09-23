賴清德副總統今下午出席「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」，賴清德致詞時首度提到對新竹縣市合併的看法；他表示，大新竹的發展，這個議題非常值得討論；如果能夠多得到地方的肯定與支持，相信未來對整個大新竹，甚至台灣是一件很好的事情。

今天頒獎典禮，新竹市長林智堅也有出席；賴清德致詞時談及新竹市政府團隊獲得兩項「綜合成就獎」表示，新竹市長林智堅近來提及大新竹合併的倡議，可見林市長想要把新竹市的建築成績，能及於整個大新竹的發展，這個議題非常值得討論，也可藉由大台南的合併做個借鏡。

賴清德認為，這幾年來有許多人肯定台南市的發展。當初如果大台南沒有合併，今天沒有辦法走到這個地步。

他表示，然而，要推動合併並不容易。林市長提出的這項倡議，未來還有很長的路要走，如果能夠多得到地方的肯定與支持，相信未來對整個大新竹，甚至台灣是一件很好的事情。