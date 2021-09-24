饒舌歌手葛仲珊，創作過《皇后區的皇后》、《打破他》、《就改天》等膾炙人口的歌曲，首張專輯就拿下金曲新人獎的她，更被譽為「饒舌界的鄧麗君」，昨（23日）在社群網站發表新歌《My Legacy》後，提到：「回不去螢光幕前了。」疑似將要告別歌壇。

葛仲珊昨（23日）發表新歌《My Legacy》，表示從2012年出道到現在，學了中文、寫了三張專輯的歌，還到世界各地演出，並與各類歌手和品牌合作，甚至當過麥當勞代言人，如今回想起來都像是一場夢，雖然回憶起來相當精彩，但忙碌的生活導致生理和心理都生病，因此在2018年金曲演出後決定休息，希望藉此找回更健康的生活方式。

葛仲珊表示在休息這段期間，學會了怎麼「let go」，不需要像機器般不斷工作或創作，在調整心態之後，雖然造成很大的uncertainty（不確定性），但努力過後得到的freedom（自由）和平靜，卻讓自己回不去螢光幕前，或許這不是大家想聽到的結果，但強調仍會永遠陪著大家，也以這首新歌感謝所有人多年來的鼓勵與支持，似乎在向歌壇道別。

對此，粉絲也不捨留言：「永遠愛Ko，謝謝妳從歌裡一直帶給我們很多很多的力量，希望妳好，這樣就是最好」、「別說等待不等待，因為你一直都在」、「看妳走向陽光的樣子好感動，Miss ko加油」、「原來消失這段期間在休息，但休息夠了也可以做做喜歡的事，別說回不去，期待再次看到妳的演出」。