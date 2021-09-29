今天在大聯盟場上大都會與馬林魚進行雙重賽，首場比賽大都會以5：2勝出，第二場再以2：1取得連勝，而在第二場比賽中一個熟悉的身影出現了，他是睽違兩年不見的大都會先發投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)，今天他於第二戰首局登板投球。

First game back for Thor in nearly two years.



1-2-3 inning. pic.twitter.com/VGDrx4qoJM — MLB (@MLB) September 28 2021

辛德加於去年接受韌帶置換手術(TJ手術)，上次於大聯盟登板得回溯至2019年9月29日，到今天剛好滿兩年，而他原本今年6月就要歸隊，但因手肘疼痛加上確診新冠肺炎，才一直拖到現在，今天對馬林魚小試身手投1局，僅花10球解決3人，送出2三振無保送，直球速度最快達96.2英里。

辛德加賽後感動說：「當我走回休息室時，聽到球迷吶喊聲，我差點要落淚了。我並不是個容易感動的人，但那一刻真的很有感覺。」可看出之前叱吒聯盟的「雷神」也有著鐵漢柔情一面，畢竟TJ韌帶手術是投手最不想碰到的，日籍好手大谷翔平也因此休息了一陣子。

辛德加2015年開始為大都會效力，首年出賽24場就繳出9勝7敗，自責分率3.24的成績，第二年整個爆發，出賽31場拿下14勝9敗，自責分率僅2.60，183.2局投球中能飆出218次三振，不過2017年因傷僅出戰7場，2018年繳出13勝4敗，自責分率3.03也不錯，接下來到19年開始受傷。

連同今天辛德加大聯盟生涯留下47勝30敗，自責分率3.30的成績，717局中能飆出777次三振，相信他日後回到聯盟還是有機會繳出好成績，不過大都會目前已確定無緣季後賽，想看他投球的人可能要等到下季，另外王牌狄葛朗(Jacob deGrom)雖一度回牛棚練投，但也因球隊無緣季後賽確定關機。