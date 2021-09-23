辣模安希長相甜美，加上擁有F級傲人上圍的火辣身材，獲選JKF百大女郎第二名，成為許多人心目中的頭號女神，日前中秋節時曬岀化身兔女郎的裝扮，一對車頭燈幾乎要撐破上衣，立刻掀起網友熱烈討論。

安希中秋節曬岀化身兔女郎的照片應景，只見她頭戴一對黑色兔耳朵，對著鏡頭擺出甜美微笑，由於上衣似乎過於合身，幾乎包不住一對傲人的車頭燈，差點就要整個撐破，炸岀的一條深邃事業線，更讓人目不轉睛，此外下半身穿著超短裙子，一轉身整個屁股蛋似乎就會被看光，隔天更化身為性感小野貓，不僅上衣正面整個挖空，重點部位僅用比基尼遮住，讓網友看了充滿無限遐想。

一系列的養眼照片，可以說是安希大方放送的福利，網友紛紛留言：「看完都想去抓月兔了」、「這隻兔子我要帶回家養了」、「這種火辣身材太不符合科學了」、「是我走失許久的貓咪嗎」、「兩隻都不需要選啊，我當然全部都要啊」、「貓貓真是萌死人了啦」、「水，好樣的性感，我愛小野貓」，短短時間吸引上萬網友按讚，也展現出她的超高人氣。

不過更狂的是安希之前曬岀的清涼養眼照，只見她穿著白色半透明長版襯衫，上半身清楚看得出來是全裸狀態，一對傲人上圍形狀清晰可見，至於下半身神秘三角洲地帶，僅用粉色蕾絲底褲遮住，讓所有人看的血脈賁張。