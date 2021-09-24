上個月，一位日本寫真女星在 IG 上傳了一部為運動服裝品牌宣傳的影片，只見她先是以背影現身，露出纖腰和翹臀，接著又轉向側面大曬超深事業線，影片曝光後也迅速衝出破萬觀看數，不少眼尖的台灣網友看到後都直呼覺得這位美女很眼熟，原來她就是曾在台灣定居過的日本女星「涉谷由里」！

看背影就知道不簡單！日本街頭「自行車正妹」真實身份是「超愛台灣」的她 （圖片／JKF提供）

看背影就知道不簡單！日本街頭「自行車正妹」真實身份是「超愛台灣」的她 （圖片／JKF提供）

曾在 2017～2018 年間到台灣發展的她，擁有「H 罩杯」的火辣身材，當時就曾登上台灣各大媒體，一度成為網友熱議焦點。不過，涉谷由里目前已返回日本 2 年，前陣子還曾發文感嘆自己的中文越來越差了，希望大家多和她說中文。

看背影就知道不簡單！日本街頭「自行車正妹」真實身份是「超愛台灣」的她 （圖片／JKF提供）

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涉谷由里在今年 2 月時就在 IG 貼出一張身穿寫著「你睡過的」的上衣照片，並寫下：「新年快樂🎆回國兩年了、我的中文越來越差了⋯😭穿著寫中文的T恤，我今天好好學的⋯希望大家跟我說中文的🥺🙏」

看背影就知道不簡單！日本街頭「自行車正妹」真實身份是「超愛台灣」的她 （圖片／JKF提供）

除了傲人的上圍外，近年來一直積極在健身的她，也練就出一身馬甲線和蜜汁翹臀，經常在社群上分享自己的健美體態，進而成為許多人的健身指標，

看背影就知道不簡單！日本街頭「自行車正妹」真實身份是「超愛台灣」的她 （圖片／JKF提供）

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事實上，她在宣布退出日本寫真界後，曾在 2017～2018 年在台灣定居過，主要原因除了是對中文有興趣之外，台人「很友善、接受度高」的特質，也讓她更加堅定要來台灣。

看背影就知道不簡單！日本街頭「自行車正妹」真實身份是「超愛台灣」的她 （圖片／JKF提供）

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涉谷由里畢業於名校「青山學院大學」，從小就生長在「家管嚴」的環境下，直到大一時才決定活出自我，毅然決然搬出去獨立生活。而她也曾坦言自己在不知不覺間，養成了靠「裸露」抒壓的習慣，因此平常打扮也十分清涼，穿「低胸爆乳裝」上街已是司空見慣。

看背影就知道不簡單！日本街頭「自行車正妹」真實身份是「超愛台灣」的她 （圖片／JKF提供）

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雖已重返日本生活 2 年，但看得出來涉谷由里還是很想念台灣，時不時就會用中文問候網友，許多台灣網友也向她留言喊話，敲碗她在疫情好轉之時，可以盡快再來台灣玩。