前女團「Popu Lady」成員之一的洪詩，在疫情期間仍是媒體寵兒，於各種社群都相當活躍，包含施打AZ疫苗時，意外獲得萬磁王手臂及高燒至39度外，也於台北東區經營起副業，跨足鹹酥雞店「原火乍出」，好人緣的她也讓眾多星友包含黃子佼、孟耿如夫婦、黃豪平等藝人，前往一起相挺。但近期迎逢喜事連連的洪詩，今日(24)於社群上傳一張洋裝照，並親切與粉絲互動「藍天白雲，會讓大家想起哪部劇」，下方留言迎來粉絲關心是否懷孕，意外成為亮點。

網問有「孕味」她霸氣回應八個字（圖片／翻攝至洪詩臉書）

面對粉絲於粉絲團留言關心懷孕一事，對此洪詩也在下方正面回應「肚子看起來是很大嗎？」，絲毫不閃躲問題及維持她自然不做作風格；而其他粉絲也於底下護航「哈哈 沒禮貌」。也讓大家回想起洪詩感情世界，要從李運慶、洪詩在2020年10月被目擊約會那天說起，之後兩人透過經紀人承認戀情，大方認了開始交往至今。而最新消息即是今年一月小倆口首度同框，李運慶曾PO出替女友洪詩慶生的照片，甜蜜地互動給大家看，閃翻一票網友！

李運慶陪洪詩過生日於社群放閃。（圖／翻攝自洪詩Instagram、李運慶Instagram）

這也是當時小倆口認愛後，首度PO出同框照，許多網友激動「整個螢幕都是白的」、「終於看到閃文了」、「好甜蜜喔～還有情侶髮色」。事實上，李運慶在洪詩生日當天0點剛過就已經悄悄替洪詩慶生，只是當時未PO出同框照片，直到晚上吃飯才大方合照上傳，洪詩也放閃回應「喝♥」，開心度過這個生日。這閃瞎眾人畫面，至今也仍讓大家印象深刻。