TRASH樂團相隔3年推出新專輯《Holy Trip!》，24日發片記者會，聊到去年上山閉關創作2周，趁獨處解開塵封許久的心結，4個大男生都忍不住哭了，尤其主唱阿夜前年以Marz23分身推出個人專輯時，被外界誤解團員們將各奔東西，阿夜生氣表示：「我會證明給大家看，我要破除單飛、樂團解散的說法。」

頤原（左起）、阿夜、魁剛和博文所組的TRASH時隔3年推出新專輯。（華納音樂提供）

阿夜認為，TRASH對團員而言就像一個家，每個人都可以自由發展所長，不需要綁架彼此的生活，想做什麼就去做，隨時都可以回來。阿夜坦言，前幾年因為身兼樂團主唱、 Marz23，曾為此精神錯亂，身體也累出病，「每天都感覺睡不飽、很容易感冒，有去看身心科」，診斷出他患有知覺失調、自律神經失調，今年初開始服用安眠藥，約莫半年戒斷，靠健身恢復正常作息。

回想上山閉關他們仍記憶猶新，不但去程紛紛暈車，平時仰賴網路「維生」的他們，抵達山上時發現竟然沒有網路，一度哀號崩潰，團長頤原笑說：「我們真的與世隔絕，連買個糧食都要開快一小時到車下山。」如今看到新專輯問世，TRASH內心充滿幸福的感覺，「在山上每天聊天，把心結解開4個人都有流淚，尤其阿夜哭到啜泣，玩樂團跟交女朋友一樣，過程滿幸福的」。