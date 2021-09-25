當選國民黨主席！ 朱立倫喊：今晚民進黨要開始擔心了

國民黨主席選舉結束，最終朱立倫以85164票擊退「大黑馬」張亞中與現任黨主席江啟臣，有驚無險奪下黨魁，但這次選舉卻讓各方人馬殺紅眼，派系問題更是直接浮上檯面，資深媒體人謝寒冰就不諱言指出，朱立倫目的不單純，其實瞄準的是2024總統大位。

這次國民黨黨魁選戰激烈，原先與卓伯源一同不被看好的張亞中成為大黑馬，幾次公開言論抓到不少深藍支持者的心，最終獲60632票，遠高於江啟臣的35090票，但許多人卻也因為朱立倫6年前的「換柱」事件，至今仍耿耿於懷，甚至稱其為「政治精算師」。

謝寒冰受訪時也直言，朱立倫目前給人的印象，就是一個機會主義者，他必須破除這個印象，才有機會整合國民黨。

謝寒冰指出，朱立倫回來爭黨魁，其實目的很明顯，瞄準的就是2024要競選總統大位，而不是單純想當國民黨主席。謝寒冰說，朱立倫必須用行動證明自己是正藍，並且實現承諾，凝聚各派系，若他無法做到，2024基本上就是無望。