韓國新住民金秀梅（中）思念家鄉烤豬肉包菜，會到市場購買有認證的豬肉，口味讓她很滿意。（圖／移民署提供）

移民署北區事務大隊台北市服務站與北市政府信義區公所日前透過「新移民初階英語研習班」課程，向在場新住民呼籲，疫情期間減少外出，避免群聚才能有效防疫，而面對非洲豬瘟病毒的出現，切勿購買來路不明的豬肉製品，以維護家人及自身的安全。

韓國籍新住民金秀梅表示，自己因結婚來台17年，她的許多韓國同鄉若想念家鄉味「烤豬肉包菜」時，會到市場購買有認證商標的豬肉，台灣豬肉的美味讓她很滿意，也很安心，因此不必再從國外購買豬肉。

台北市服務站主任蘇慧雯及市政府信義區長游竹萍也向在場新住民宣導防範非洲豬瘟措施，並透過有獎徵答活動，讓參加民眾更能了解保護台灣豬的重要性，同時也強調若有發現來路不明的肉製品，請勿隨意丟棄廚餘，請丟一般垃圾或撥打防檢局或動保處處理專線。

蘇慧雯表示，近期國內發現多件肉製品及月餅含有非洲豬瘟病毒，目前台灣各機關正全力防範非洲豬瘟入侵，提醒新住民朋友不要從國外購入肉製品，大家一同守護台灣豬。