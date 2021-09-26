新北市三重區公所在全台疫情和緩之際，特別邀請先嗇宮國畫書法班於三重社教館舉辦「先嗇宮墨堂藝遊師生展」活動。（三重區公所提供）

新北市三重區公所在全台疫情和緩之際，特別邀請先嗇宮國畫書法班於三重社教館舉辦「先嗇宮墨堂藝遊師生展」活動。（三重區公所提供）

新北市三重區公所在全台疫情和緩之際，特別邀請先嗇宮國畫書法班於三重社教館舉辦「先嗇宮墨堂藝遊師生展」活動。（三重區公所提供）

新北市三重區公所在全台疫情和緩之際，特別邀請先嗇宮國畫書法班於三重社教館舉辦「先嗇宮墨堂藝遊師生展」活動。三重區公所區長陳奇正表示，趁著這次疫情稍加趨緩的期間，特別邀請先嗇宮墨堂國畫書法班的師生們前來三重社教館展出，此次展覽為期3週，盼能舒緩市民因疫情而壓抑已久的心情，並藉由老師們豐厚的書、畫底蘊，來增長三重區民的古典文化風采。

展出書法、繪畫作品共206件，展出時間於9月25日至10月8日（周一休館）。三級古蹟先嗇宮含有豐富的文化資產內涵，三年前開始推廣國畫書法課程，目前的指導老師有教授花鳥的陳弘年老師，書法連瑞芬老師及教導山水的劉秀梅老師。這次由師生共同提供優雅且精采多元的視覺饗宴外，更特別的邀請連勝彥書法家前來指導，並提供作品共同參展，讓本次的展覽更具有可看性。

墨堂師生學書資歷各有深淺，皆是用心呈現階段性的書學成果。於這疫情期間，陳奇正區長再度呼籲前往觀賞的市民，在欣賞墨堂全體師生古典美學的逸趣同時，別忽略了防疫的重要性，並遵守防疫的規定及現場工作人員因應防疫的相關引導。