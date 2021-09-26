新北市環保局稽查員24日下午在三峽區添福路附近巡查時，查獲砂石車司機違規濫倒工地廢土，且並非首犯，已違規棄置至少5次，當場依違反廢棄物清理法予以告發，最重將可處30萬元罰鍰，並且將原車輛押回工地。

稽查員上前詢問時，發現砂石車司機未隨車攜帶剩餘土石方產生源及處理地點證明文件，更發現鄰近傾倒廢土的土地已有大量土石方，司機起初辯稱廢土來自工程開發公司，後三峽警分局調閱附近路口監視器畫面循線比對追查，司機才坦承源頭是台北市某營建工地，而且並非首犯，已違規到三峽某地傾倒至少5車次。

發現砂石車形跡可疑之餘，稽查員也同步發現周遭1處土地正在以怪手進行土石整理作業，調查後確定是砂石車預備傾倒之處，負責人員辯稱，是從事邊坡土方堆置及整地作業，土方來源為合法購買來的，但卻提不出購買證明。後環保局調閱監視器發現，24日就有10餘台砂石車載運剩餘土石方至此傾倒。

環保局表示，後續將釐清該筆土地使用情形，除要求其恢復原有地形地貌，也會追究其他環保犯罪行為，並列入未來重點巡查對象，預防環保犯罪。