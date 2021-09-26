想要找個伴，不少人會透過交友軟體認識對象，不過認真交友就怕遇到約砲男，有女網友整理在如何分辨約砲男的小秘訣，從認識交談到相約見面，留意7種特徵就能不走冤枉路。

一名女網友在Dcard發文表示，前陣子開始玩各種交友APP，起初瀏覽到很多男生顏職頗高，在交流後漸漸發現對方大多只是要約砲，讓她坦言玩到心累，自己觀察一陣子後也發現約砲男有7種特徵。

原PO指出約砲男特徵，像是對方照片肉色佔比高、簡介充滿暗示關鍵字，像是「找樂子、have fun、無拘束」、劈頭就問個資約見面、動不動稱讚妳的身材。以上4點都是在交友軟體上可察覺的狀況。

如果聊得來要約見面，原PO也提醒，如果對方第一次約會約酒吧，千萬要抓好自己的酒量，可以請朋友來載你回家。再來是對方第一次約會就說去他家，什麼看電影、看貓、看裝潢，全部都是幌子。另外就要留意對方肢體接觸，輕則摸手、摸頭、摸臉，重則摟肩、摟腰、摸腿，「認真想當朋友或想發展關係的人都會害怕對方反感，不太可能會輕易有肢體接觸」。

貼文一出，許多女網友也紛紛回覆，「推細心整理，我猜這篇會爆，拜託讓玩交友軟體的傻女孩都來看看這篇」、「我覺得一開始有點微調查沒關係，畢竟這樣才有得聊」、「還是有認真的人啦，但想遇到真的看運氣＋眼光，除了參考這些特徵外，還是要稍微挑軟體跟認識久一點再見面」、「認真交友的，可能都是一般女生不會喜歡的型」、「我也放棄交友軟體了，棄坑棄坑！」。