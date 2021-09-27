動物真的很有靈性！巴西一隻流浪母狗近日出現在動物醫院門口，獸醫出來查看狀況，驚覺牠已經懷有身孕，而且快要生產，急忙將牠轉移到醫院裡面，最終平安生下6隻小狗，幾天後一隻流浪公狗也在醫院門口現身，一直等到有人告訴牠母狗生小孩的好消息，才心滿意足地離開。

根據《Milenio》報導，本月9日一隻流浪母狗突然出現在位於卡里亞西卡（Cariacica）的動物醫院外，牠一直乖巧地趴在門口沒有離開，直到一名獸醫奧利維拉（João Áureo Rodrigues de Oliveira）出來查看狀況，才驚覺這隻母狗已經懷有身孕，雖然沒有飼主可以幫牠支付醫藥費，但奧利維拉仍將母狗帶進醫院內照顧，並替牠取名為阿米加（Amiga）。

13日阿米加順利誕下一窩小狗，除了一隻因為胎位不正而不幸夭折，其餘小狗都十分健康，更有趣的是，隔天一隻公狗也出現在動物醫院門口，而且聽到阿米加生產平安結束後，就心滿意足地離開了，因此奧利維拉猜測，這隻公狗就是阿米加的伴侶，也是這6隻小狗的爸爸，並對牠的行動感到驚訝，承諾未來如果公狗再度出現，絕對會讓牠進到醫院裡探望自己的孩子和伴侶。

目前阿米加仍在動物醫院中靜養，小狗們也被獸醫細心照顧，這個神奇的故事傳出後，有不少人都來詢問小狗的領養事宜，奧利維拉表示，等到牠們長大一些，除完蝨子、施打完疫苗以後，就會開放供人領養。