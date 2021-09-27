蔡總統潘部長錄製影片祝賀空大畢業生（空大提供／戴上容新北傳真）

受疫情影響，今年全國各級學校的畢業典禮，因為都改採線上的方式來進行，國立空中大學109學年度畢業典禮也不例外，全國都是「空中」的畢業典禮，全體畢業生、眷屬、貴賓、教職員工從網路上同步上線，以喜悅的心情共同分享「不e樣」的線上畢業典禮。

空大畢業典禮邀請了蔡英文總統及教育部潘文忠部長在百忙之中為空大畢業生線上祝福勉勵。蔡總統說，「一個全民都能夠終身學習的社會，就是一個不斷進步的社會。也謝謝每位積極求學的同學為台灣帶來進步的力量」。

部長潘文忠也期勉同學要肯定自我與今日的成果。今年的畢業典禮中，除了跟歷年一樣有著許多自強學生、新住民、年長好學者、夫妻檔、兄弟姊妹同時畢業。尤其難得的是，四年前，空大在加拿大成立了專班，透過網路視訊進入空大學習，今年，他們也畢業了，首屆加拿大地區畢業生有30位，具體實踐了空大是全球華人遠距教學與終身學習的典範大學。

空大校長陳松柏說，從去年COVID-19疫情來襲至今，學校成立防疫專案小組，加強防疫，所幸，全體教職員生都平安健康、順利度過疫情危機，疫情雖稍獲控制，但仍然不能鬆懈。不管是疫前或疫後，為避免病毒傳播擴散，又要維持日常生活經濟活動與社會機能，所謂的「零接觸經濟」應運而生，包括遠距教學、遠距醫療、居家上班、宅配送餐、非接觸式支付等，各種數位科技的應用因而大行其道。

這種零接觸經濟不僅是疫情期間採取的權宜之計，更是後疫情時代推動數位轉型與經濟振興的開端，若能透過數位科技應用，新商業模式的施行，將有助於在新常態的生活中，找到可用數位解決的方案。空大在這種疫情情勢下，更能突顯出空大存在價值，善用遠距教學的工具，提供終身學習的機會與管道。

空大今年總計有2306位同學畢業（大學部2017人，專科部289人）。其中特別值得嘉許的學習楷模包括：70歲以上年長好學畢業生有23人（今年年紀最長者為84歲，最年輕21歲，相差63歲。顯現空大是個全民大學），夫妻、手足、親子等親屬同時畢業計16人、重度身心障礙自強學生6人、原住民畢業生計74人、新住民畢業生29人、第三學位以上畢業12人，顯見空大的學生組成的多元性。