吳鳳Rifat與陳錦玉（Rynne）於2015年結婚，3年後取得中華民國身分證，如今是兩個孩子的爸，在台灣定居已經15年之久，常自詡已經是個道地台灣人，他的社群除了分享對台灣的見聞，也經常分享家庭生活點滴，昨天吳鳳po文，表示發現小女兒是左撇子，可是他跟老婆家都沒有出現過左撇子，覺得稀奇。

吳鳳是道地的「台灣女婿」，多年來致力於推廣在地文化，包含疫情期間多次登上國際媒體，替台灣發聲，而他這10多年的累積，也讓他以特殊的方式取得中華民國身分證，是依「國籍法」的「高級專業條例」，必須經過是依「國籍法」的「高級專業條例」審核通過方可，足見其貢獻度。

吳鳳夫妻發現小女兒是個左撇子，但不打算逼她換邊。(翻攝自吳鳳 Rifat臉書)

而吳鳳一家四口一直在台灣生活，他不時會分享跟老婆、孩子之間有趣的小故事，昨天他在臉書po文，表示觀察了小女兒Inci一陣子，包含吃飯跟畫畫等行為，「發現她好像是左撇子，我跟老婆家族沒有左撇子，覺得好有趣！」。

他提到有聽聞台灣過去的傳統，是家長會強迫左撇子的孩子改用右手，但時代不同了，他們不打算逼小女兒改，「我覺得人天生的特色必須要保留，或者有時候一些習慣跟其他人不一樣」，像他手錶戴右手、喜歡戴耳環等，吳鳳想給孩子自由的發展空間，「我唯一希望的是她們對自己跟地球要有責任感，懂的感恩，欣賞一切。不管做什麼一定要努力認真進行」，夫妻倆的立場，認為這是孩子自己的人生，「我跟老婆是背後輔助就可以」。