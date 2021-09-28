自從五月中全國升三級警戒後，KTV已經4個月沒營業了，終於等到指揮中心公佈10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所。不過有網友貼上錢櫃與好樂迪近幾個月的收入，即使沒有營業還是有破6百萬的收入，並好奇詢問，在禁止營業的時候KTV的收入都從哪裡來？貼文一出引熱議，有內行人透露，靠業外收入支撐。

一名網友昨（27日）在PTT上貼出錢櫃與好樂迪6、7、8月的收入，可見錢櫃六月收入1070萬、七月收入673萬、八月收入637萬；好樂迪則是六月收入931萬、七月收入436萬、八月收入509萬，但相較於2月旺季時的營收，錢櫃有3.26億，好樂迪則是2.76億，明顯疫情期間收入減少許多。

原PO表示，自從全國警戒升三級之後，KTV已經4個月沒有營業了，KTV裡面也不會有別人付的租金，像是百貨業還可以收到櫃租，納悶KTV業者營收是從哪裡來?「到底賺哪裡的錢?」。

貼文一出引起網友熱烈討論，許多網友表示是靠業外收入支撐，「就是業外的收入」、「股價有夠堅強」、「有認識的人在知名KTV上班，他們生意爛到要做企業開會方案跟另開餐廳品牌」、「好樂迪和錢櫃跟別人承租閒置物業重新裝潢後分租賺租金」。