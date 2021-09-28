台灣疫苗亂象惹民怨也引發討論及批評，今年7月6日高姓女護理師在臉書上指疫苗預約平台系統異常遭警方移送法辦，台北地方法院裁定不罰；同一天警方也將林姓網友以同樣理由送辦，北院日前裁定不罰。

台北市萬華警分局移送指控，林姓網友在7月6日於臉書張貼「補充：以下是1922的回復：1.今天開放的是金馬澎試營運，疾管署已經發現系統有bug，讓其他地區的民眾預約成功，這是異常狀況。」

林姓網友發文說，疾管署正在討論，今天已預約成功的，是當做虛擬預約，或是把這些全部取消，等正式可以預約再做一次。3.疾管署提醒，即便今天非金馬澎的民眾預約成功，在正式預約開始時，還是需要與1922確定是否已預約的登記仍然有效。

警方認定林姓網友是散布謠言，足以影響公共之安寧，移送法辦；北院認為，臉書該篇全文，也張貼「這是裝笑維嗎？我們公司阿姊們都預約好了…後面老板又分享這個訊息給我們啊！」等語，足見系爭訊息非為其自行憑空捏造。

北院認為，林姓網友看到他人轉傳之訊息後，基於善意提醒而轉貼至臉書，難逕認有何明知為不實事實而捏造謠言散發傳佈於公眾之行為，且警方未提出證據足以證明林姓網友貼文，讓所見所聞者畏懼與恐慌等情事，裁定不罰。可抗告。