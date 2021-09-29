新聞台往往只要遇到地震，所有人得進入備戰狀態，在最短時間將最新訊息和畫面呈現給觀眾，前主播李美萱表示之前在新聞台工作時，不論深夜或凌晨碰到地震，下一秒就得進入工作狀態，還得立刻打電話給公司和氣象局，隨時都得處於緊繃狀態。

李美萱透露日前半夜被搖醒，半夢半醒狀態的她以為是老公在搖床，隨後又立刻睡去，直到睡醒後看新聞報導才知道是地震，回想起過去在新聞台任職時，只要一有地震，不論深夜還是凌晨，下一秒就得進入工作狀態，除了會立刻接到公司打來要連線的電話，同時還得用市話或另一支手機，打去氣象局採訪地震資訊，因為慢一步就會被別家記者佔線，通常會呈現左右耳各持電話，分身乏術的狀態。

李美萱表示準備就緒連線時，必須思緒清晰的連線報導地震資訊，有時得滔滔不絕的講3-5分鐘，但若是大地震或許得更久，也因為長期處於緊繃狀態，導致只要大卡車經過的震動或是頭暈，都會有著「手機下一秒是不是要響起了？是不是要進入工作狀態」的錯覺，如今卸下10多年來的戰鬥模式，讓她坦言：「能讓自己喘口氣的感覺還真不錯」。

李美萱去年開始新婚生活，日前上節目大談人妻經，除了表示夫妻間吵架是好事，也是一種溝通方式之外，更坦言「經營婚姻是一門大學問，我還在初級班懵懵懂懂的往前走。」更不忘開玩笑提到自己還一度崩潰想離婚。