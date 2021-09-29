印地安人隊人29日4比6不敵皇家隊，不過印地安人台灣好手張育成在比賽後段建功，8局上敲出助隊追平比數的二壘安打，目前打擊率來到2成28。

此役第1局兩邊就有得分進帳，1局上先攻的印地安人靠著安打和保送攻佔壘包及得分，光這個半局就拿到3分，不過皇家隊1局下就追回2分，第4、6兩個半局再各添1分而取得超前。

張育成以先發一壘手、第7棒出賽，前3個打席沒有發揮，直到8局上於一壘有人時，從皇家中繼投手布蘭茲（Jake Brentz）手中敲出中右外野方向二壘安打，這支安打的擊球初速高達162.7公里，皇家隊守備上在回傳時球又打到投手丘，這樣的時間差讓原本在一壘的跑者莫卡多（Oscar Mercado）順利回本壘得到追平分。

可惜印地安人追平的喜悅沒維持多久，8局下皇家羅培茲（Nicky Lopez）先以三壘安打送回1分要回領先，再靠印地安人投手暴投回本壘得分，最終印地安人就以2分之差飲恨。