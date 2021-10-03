台灣好手「微笑哥」張育成在例行賽尾聲出戰，印地安人3日對遊騎兵，張育成擔任先發游擊手，2打數掛零，藉著觸身球上壘，並靠著隊友火力掩護跑回來得分。遊騎兵終場7-2獲勝，張育成本季的打擊率為0.227，整體來說他最後一個月的表現相當不錯，也是連續8場上壘。

遊騎兵首局以陽春炮得分，3局上輪到第七棒張育成打擊，投手萊爾斯(Jordan Lyles)第一球就歪得離譜，張育成試圖閃避但還是被時速90英里的球砸到左前臂，所幸沒有大礙。

萊爾斯隨即三振第八棒，接著吉曼奈茲(Andres Gimenez)內滾出局，張育成登上二壘。史卓爾(Myles Straw)再一支二壘打，張育成回本壘得分，這是他本季第31分、大聯盟生涯第40分。張育成第5局打擊時展現黏性，連吞兩好球之後又奮戰到兩好三壞，可惜最後被曲球騙到三振。

雖然全年打擊率不高，但最後一個月的張育成確實打出教練期待的身手，他96打數擊出27支安打（5轟），0.281打擊率、0.531長打率都顯示出他是個「危險人物」。

球員一般有3年的「升降選擇權」可以讓球隊自由調度，張育成2019年6月在大聯盟首秀，他明年就沒有選擇權。屆時如果球隊要下放他到小聯盟就必須經過指定讓渡程序（DFA），這是前輩林子偉走過的路。林子偉先前被紅襪寄予厚望，同樣具有守備多個位置的能力，但打擊表現一直跟不上大聯盟水準，這是台灣野手的主要弱點。