【愛傳媒簡秀枝專欄】「媽媽，我們帶您回家，回到大溪老家，和爸爸團聚，還有許多家族長輩，您可以認祖歸宗了，可以過回您早年熟悉的生活了！」

去（2020）年9月28日，媽媽在睡夢中，離開我們，轉眼之間，一週年了。

驟失慈母，肝腸寸斷，百味雜陳，媽媽從此不再受病痛折磨，終結孤寂殘生，但難過自己總是以工作忙碌為藉口，沒有多加陪伴，樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，惆悵自責，迄今未除。

細數媽媽84年的生命中，好像是上帝派她到貧寒人家，她恪遵旨意，逆來順受，用一生的能量，含辛茹苦，相夫教子、服侍公婆，在入不敷出的年代，更像男人婆，到處打雜工掙薄錢，教育拉拔起我們三兄妹成長，也撐出起碼的小康局面。

根據民間習俗，甫過世的靈魂，不能直接進入家族墓園，媽媽暫厝在禮儀公司的陽春佛堂。一年時間在恍忽與悲情中過去。今天一早，我們請出寄人籬下的媽媽靈位，移厝回大溪家族墓園，果然讓媽媽認祖歸宗，回到老家了。

已入秋，但夏陽依舊高照，車子在暑氣中奔馳，腦海裏盡是媽媽的影像，有如倒帶影片，從模糊記憶的童年，一直到她晚年生病卧床，記憶衰退，最後在孤寂中撒手西歸，苦命一生，令人悲嘆。

如果時間能夠重來，我會選擇好好陪伴她，帶她到處旅行，讓她參廟拜佛，雲遊四海。其實，每一次和她道別時，她的眼神，老早就告訴我，她要的是陪伴，而不是大包小包，匆匆去來。

從墓園外探，滿山遍野盡是綠意，疊翠的山林背後，就是媽媽當年下嫁後，奮鬥打拼的原點。儘管歲月太匆匆，美麗的戰疫已完成，回到家族墓園，認祖歸宗，爸媽已經合體了，守著青山，守著翠野，還是許多未圓的殘夢，願媽媽真正安息！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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