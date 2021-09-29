總統蔡英文的博士論文爭議持續延燒，引起各界關注與討論。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，質疑蔡英文論文的人，不能接受英國倫敦政經學院(LSE)的背書，是因為LSE過去也曾出現過類似醜聞，他更直言，台灣人真的那麼重視總統的品德嗎？以目前的狀況來看，台灣人若不是完全相信蔡英文，就是認為有其他東西比品德更重要。

游盈隆28日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文處理「論文門」事件的過程十分狼狽，且被質疑了2年3個月，各國政府也都有所耳聞，有人向蔡英文要論文，她也是匆匆找出相關資料並聯繫各方，而請LSE校方幫忙背書，是很成功的一擊，讓她免除各方批評，到今天為止，她所有的回應，就是叫大家去看LSE的說法。

游盈隆以自己的經驗指出，他也曾像蔡英文一樣，經歷過到海外求學的歷程，但至於返國後任教的部分他則並不清楚，只能說心中還有很多疑問，而質疑蔡英文的人，則是覺的很奇怪，因為也沒有人像蔡英文經歷過那樣的一波三折，且質疑的人對於LSE出來作證、背書，沒辦法接受。

游盈隆分析，質疑的人會沒辦法接受，是因為以前LSE也曾有類似的醜聞，校方也受到重傷，但對於LSE這樣招收大量國際學生的學校而言，這個把關是否那麼嚴謹？過程是如何？這筆帳要怎麼算很困難。

同時，游盈隆還直言，「台灣人真的那麼重視總統的品德嗎？」如果總統的品德是一個國家領導人最根本重要的事情，那以目前台灣人的反應而言，他們若不是百分之百相信蔡英文的品德，就是認為品德對總統來講也不是那麼重要，因為還有其他更重要的東西。