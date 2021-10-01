許多寵物狗因為品種不同，長大後的體型存在巨大差異，日本一隻名為「Subaru」的秋田犬才養一年，體型竟然暴風成長，身高直逼一個成年女性，前後反差之大讓眾人看了嘖嘖稱奇。

根據日本媒體《ねとらぼ》報導，位於日本秋田縣的「秋田犬保存會」近日分享Subaru在短短一年內的巨大反差，沒想到過去能被人使用單手托高的小小Subaru，一年後竟然長成了龐然巨犬，不過雖然外界第一次看到Subaru幾乎會被牠的體型給嚇壞，但其實牠性格溫馴，最愛跟人撒嬌、討抱抱。

畫面中可見，長大後的Subaru不但比坐著的人類高上許多，目前身長約莫150公分，站起來幾乎逼近成年女性的身高。秋田犬保存會直言，Subaru的體型確實遠遠超過一般的秋田犬，甚至Subaru家附近還曾有人通報說目擊到「熊出沒」，但應該是將Subaru誤當成熊所產生的誤會。

不少網友也紛紛留言直呼，「才養一年居然就長成這麼大隻了」、「從背後看完全就是熊啊」、「這已經不是我認識的秋田犬了」、「牠的食量搞不好比我還大」、「變大隻反而更可愛了」。