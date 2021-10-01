史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）今年7月因在漫威宇宙的獨立電影《黑寡婦》上映後，並未依照「只在電影院線上映」的合約條件，翻臉提告合作了多年的迪士尼。今(1日)外媒報導，史嘉蕾喬韓森和迪士尼的官司已達成庭外和解，條件並未公開，雙方也化干戈為玉帛均表示未來仍期待合作。

史嘉蕾喬韓森近年以「黑寡婦」一角人氣翻漲，先前宣傳獨立電影時卻表示：「未來不會再飾演黑寡婦」，原本被視作是圓滿的「畢業宣言」，今年7月外媒則爆出，由於史嘉蕾喬韓森在《黑寡婦》電影的片酬與院線分紅息息相關，兩年前她的團隊便向劇組確認電影將遵循傳統上映模式，未料電影最終不只在電影院上映，也在付費串流平台「DISNEY+」上架。

對此，史嘉蕾喬韓森的律師痛批迪士尼誘使漫威違反協議，影響到史嘉蕾喬韓森的利益，推測害她至少損失5000萬美元（約15億台幣）的分紅。而迪士尼則反批控告無理，認為史嘉蕾喬韓森「無視對新冠疫情帶給全球可怕且長期的影響，令人深感悲傷和痛苦」，並指出她已獲2000萬美元（5.6億台幣）的額外補償。

今外媒報導，史嘉蕾喬韓森和迪士尼已達成庭外和解，史嘉蕾喬韓森聲明表示，很開心雙方終於解決了分歧點，對多年來共同完成的工作成就相當自豪，期待未來繼續合作，迪士尼高層也回應，很高興能與史嘉蕾喬韓森達成共識，感謝她對漫威電影的貢獻，更預告接下來會繼續邀請史嘉蕾喬韓森演出迪士尼電影《恐怖塔》。