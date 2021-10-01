台北市校園BNT疫苗量不足，中央緊急媒合新北市8000多劑疫苗提供；新北市副市長劉和然表示，針對尚未施打BNT疫苗的12至17歲同學，市府仍有預留補打藥劑數，即日起至15日都可前往補打。（新北市府提供）

台北市校園BNT疫苗量不足，中央緊急媒合新北市8000多劑疫苗提供。對此，新北市副市長劉和然表示，新北市上月22日至30日完成校園集中施打BNT，原本預估一瓶BNT疫苗可以安排6劑施打，但每瓶內容量抽取精準的話，可以施打到7劑的量，因此昨晚盤點完後有向中央回報，透過中央媒合提供給台北市，不過針對12至17歲尚未施打BNT疫苗的同學，市府也有事先預留補打藥劑數。

劉和然說，中央安排疫苗的方式是一批一批到貨，不會放一些疫苗在各縣市政府內等待未來施打，每批貨源有期限，沒有在期限內施打完也會有過期問題，昨日市府盤整疫苗發現，疫苗有剩餘數，台北市剛好反映中央，希望其他縣市支援，經過中央媒合後，就把疫苗提供中央調配到台北進行施打。

劉和然說，不管是新北、台北或其他縣市，所有疫苗施打都是施打國人，對覆蓋率有很大幫忙，因此新北願意提供協助，未來調配也會尊重中央指示。至於民眾擔心新北疫苗調配後，是否會造成疫苗不足的狀況，劉和然說，新北有高達98％的同學已施打疫苗，但仍有部分同學當天不適合施打或是表達沒有意願施打，針對這些同學，市府已事先預留補打藥劑數，只要是12至17歲的同學即日起至15日都可至29個衛生所、17家醫院、2個診所進行補打，而中央也承諾，新北市的下一波疫苗施打部分會補足，將對市民完整施打。