金武烈在《攔截聲命線》飾演詐騙集團智囊。（車庫娛樂提供）

電話詐騙寫實犯罪動作電影《攔截聲命線》，由《寄生上流》發行團隊斥資90億韓幣打造，導演金宣和金谷透露在籌備該片的過程中，不僅研究了電話詐騙的案例，還見了多位詐騙受害者，他們驚訝地說：「還有一些朋友後來才跟我說，他們其實也曾被詐騙過，令我感到很驚訝。我們獲得許多單位的幫助，像是金融監督院、智能犯罪搜查組等相關人士，也見了白帽駭客和一些刑警，搜集了許多電話詐騙集團會使用的技術和手法等。」

金谷導演還強調：「我們將重點放在寫實度，電話詐騙是目前正在進行的犯罪，是真實的犯罪行為，因此希望電影能蘊含真實性。不論是動作戲、空間感、美術布置等，都以寫實為優先考量。」也因為電影太過寫實，劇中飾演詐騙受害者的卞約漢，在拍攝偽裝成詐騙集團成員的場面時，甚至還真的大動肝火，他表示：「劇中當我第一次進到詐騙基地時，我起了雞皮疙瘩。因為看到飾演詐騙集團成員的演員們不要臉地大笑歡呼，讓我忍不住真的生氣了，但按照劇本我應該要把情緒壓下來，這讓我感到很吃力。」卞約漢也希望能藉由這部作品，讓詐騙受害者變得愈來愈少。

卞約漢這次飾演的是刑警出身的角色，他為追查詐騙組織而奮不顧身潛入詐騙基地，完全不用替身，展現了寫實刺激驚險的動作戲，許多韓國觀眾看了都驚呼宛如「韓版湯姆克魯斯」，他表示：「事先接受了斯巴達般的訓練，有計畫地緻密地進行練習，設計出我能做到的最大限度的武打動作。」被問到是否有受傷，他笑著說小指受傷了，他說：「拍攝動作片時，總保持著直到拍攝結束都不能受傷的決心，我也是以這樣的心態去拍攝，只受了小傷。」

金宣導演也透露在電影裡，比起華麗的武打動作或技巧，他們採取的是更寫實不造作的概念，展現超真實的動作場面，決不令觀眾失望！片中飾演詐騙集團智囊的金武烈，也透露卞約漢私下努力不懈的模樣，他說：「我很確信卞約漢能表現比電影中更高難度、更強烈的動作戲。因為在拍攝期間，有時早上6點多到7點之間，會被一個聲音吵醒，在我鬧鈴響之前不知從哪傳出『碰、碰』的聲音，起床後才發現是約漢一早就起床打沙包，沒想到我竟然要跟這樣的人對打。」

對於首度合作的金武烈，卞約漢也表示：「很高興能和武烈哥合作，他是我一直很喜歡的演員，看著武烈哥的演技常讓我感到驚訝。我是很直率的人，武烈哥在工作時也對我很坦率，我覺得很棒。」該片敘述因為電話詐騙失去一切的瑞俊（卞約漢 飾），為了奪回遭騙取的金錢而潛入位於中國的詐騙基地，在那他見到了電話詐騙企劃室的負責人郭專家（金武烈 飾），2人展開激烈的對決。該片下週五（8日）即將在台上映，卞約漢、金武烈也親自向台灣觀眾問好的影片。