代言人李康生（中）和策展顧問郭力昕（右）在開幕活動接受訪問。（電影戲劇業職業工會提供）

臺北市勞動局舉辦的「2021勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」於今（1）日開幕，形象大使金馬影帝李康生持續力挺影展，即使近日忙於新片宣傳，仍抽空參與活動，除了祝福影展順利啟動，並鼓勵影迷在線上一起看精彩好片，今年因疫情關係，影展首度在線上舉行，策展人郭力昕表示，下半年「影展大爆炸」，包含進行中的台北電影節、緊接著還有女性影展、高雄電影節和金馬影展，勞工影展選擇全面採取線上看片模式，「是個很舒服的方式，沒有趕場的問題。」

李康生經常飾演勞工角色，不僅演過國際移工，也曾和國際移工一起工作。在去年榮獲柏林影展泰迪熊評審團獎《日子》裡合作的素人演員亞儂弘尚希其實也是移工，亞儂弘尚希來自寮國，在泰國曼谷當移工，兩人在泰國拍攝時，李康生關心對方私下生活，「亞儂對泰國很熟悉，也可以溝通，但泰國警察會故意找移工麻煩、收黑錢，所以很辛苦！」

談到即將上映的電影《鱷魚》，李康生笑言：「黑社會大哥算是一種行業嗎？」他今表示自己格外想挑戰飾演警察，「反派警察也很好，揭露社會黑暗面。」也特別提到對警消人員的感謝：「各行各業受到波及，尤其是警消醫護人員相當辛苦，希望你們堅持下去，堅守崗位，台灣才能更好！」

今年播放片單中包含去年勞動金像獎首獎作品《逃跑的人》，紀錄台灣國際移工的各種問題，導演曾文珍也來到現場與策展人郭力昕暢談該片創作理念和過程。主角正是台灣到處可見的國際移工，導演曾文珍透過鏡頭紀錄「逃跑移工」的真實生活，透過該片可以看見他們離開原雇主的理由，有人想逃離毫無人權的生活，有人想爭取更好的工作機會、提供更多資源給家鄉的親人，他們將青春賣給台灣，最後能難換來公平的對待。她也希望更多創作者投入拍攝勞工影像，讓一般人有更多機會理解、善待勞工。

郭力昕更是誠摯邀請大眾共同參與臺北勞工影展，「以電影呈現勞動議題，是很有意義的一件事。」他認為電影不僅是進行勞工教育、建立勞權意識、催化勞工運動的有力媒介，「它更是讓無論勞工與否的所有人認識他人與自身、了解彼此現實處境的重要橋梁。」本屆勞工影展共有「換日時間的飛行日誌」、「無所畏懼的向前行」、「現代勞動群像」及「勞動金像獎」4大主題，本月2日至15日於「想映電影院」平台放映。

其中「勞動金像獎」單元搶先播放本屆7部得獎作品，分別是《以啟山林》、《阿和今日不放片》、《降河洄游》、《河床下的那群人》、《為寂寞在唱歌》、《未完待續，》、《蓋大厝的人生》，將於15日線上頒獎典禮揭曉首獎。今年「勞工影展」和「勞動金像獎獲獎影片」再度結合，集結來自義、德、中東、法、日、芬蘭等國23部片，包含讓黛安克魯格拿下坎城影后、並榮獲榮獲金球獎最佳外語片的《烈愛天堂》，還有集結日本三大型男長瀨智也、藤岡靛、高橋一生共演的《飛上天空的輪胎》，談日本職場霸凌問題及社會企業責任，各類勞工、職場議題佳作千萬別錯過。