國小一年級的小智（化名），學習能力很好，對於數字和交通工具特別有興趣，談到這些感興趣的話題，他可以講個不停，但是他常常沒有注意到，其他人已經對於這個話題不感興趣了；因為小智感興趣的事物跟同學不一樣，他覺得同學談論的事情不好玩，因此很難融入大家，久而久之，他常常是自己一個人玩；在小智的心中，日常活動的安排有一定的順序，一旦出現突發狀況，必須更動順序或方式，這會讓小智非常焦慮，以致情緒爆發。其實，小智的父母在他上幼稚園前便發覺有異，就診後診斷為輕度自閉症。

復健科診所臨床心理師陳南君表示：自閉症的核心症狀，包含在多重情境中持續有社交互動的缺損，以及侷限、重覆的行為、興趣或活動模式，需要注意的是，喜歡獨處並不代表有自閉症。

●自閉症核心症狀：人際社交困難

自閉症，全名是「自閉症類群障礙」（Autism Spectrum Disorder ASD），指的是具有自閉症核心障礙但症狀程度不一的群體。陳南君說明，自閉症的核心症狀是人際方面的困難，而人際互動能力的範圍很廣，包含喜不喜歡與人互動、能不能與人維持一來一往的互動、會不會與人分享興趣、從他人的言語或表情與姿勢判斷對方的想法和感受，且根據情境做出適當的回應等。

不過自閉症的異質性高，陳南君強調，同樣被診斷為ASD的孩子，行為表現可能差很多。有的口語表達有限，只喜歡用自己的方式玩；有的孩子則嘰哩呱啦講個不停，也很想找其他人一起玩，但是常常用錯方法；有的孩子可能伴隨焦慮或情緒調控的困難。家長們因此會覺得很困惑，常常想問：「我的小孩有自閉症嗎？為什麼跟想像中的自閉症不一樣呢？」

陳南君解釋，當中的共同點在於：這些症狀造成他們在重要領域的功能減損。而有些孩子有相似症狀的行為傾向，但未達確診的程度，他們在生活中可能會遭遇一些人際互動的困難或是較為固執，但影響不至於太大，因此這樣的孩子則是具有「自閉特質」。

而自閉症（ASD）其中的Spectrum ，譯為類群、或光譜，這個概念，代表自閉症狀不是「有」或「無」的二分法，而是一個連續的向度。換句話說，若症狀到達一定的嚴重程度，且造成孩子在重要領域的功能缺損，才會被診斷為ASD。

●孩子喜歡獨處 容易變成自閉症嗎？

萬一我的孩子總是喜歡獨處，是不是代表自閉症的機率相對高？其實這是錯誤觀念，陳南君解釋，一個人喜不喜歡與人互動、交朋友，指的是人際的「興趣」。而每個被診斷為ASD的孩子，有些對於與人互動的興趣不高，只喜歡自己玩，不願參與團體活動；有些ASD的孩子卻想交朋友，但是沒有足夠的人際互動技巧，不容易交到朋友。

因此重要的關鍵在於：「當一個人在需要與人互動的時候，能不能展現出合宜的行為。」陳南君強調，有些人的確人際需求比較低，獨處的時候感到比較自在，但當他們處在人際情境中，能夠適當地回應，展現出足夠的人際互動能力，那麼，他們並不會因為喜歡獨處而變成自閉症的。

●陪伴自閉兒 學會接納他們的「特別」

該如何陪伴自閉症的孩子？陳南君說，最重要的是理解和接納孩子的特質，找到合適的方法來引導他們。因為他們常有獨特的思考方式和理解世界的方法，需要我們換個方式來理解他們、以及互動。

很多家長會說，在剛得知孩子確診自閉症，那段時間相當擔心、混亂，有些家長因為擔心孩子被貼標籤，而不希望別人知道孩子是自閉症，因而沒辦法讓孩子接受療育；有些家長孩子希望能盡全力幫助孩子，幾乎把所有的心思都放在孩子身上，排滿了療育課程，最後全家人都身心俱疲。

陳南君鼓勵所有自閉症孩子的父母們，在早期療育的路上，不只是孩子的需求重要，家長的身心狀態也很重要，唯有照顧好自己，才能夠照顧孩子。必要的時候，家長也可以尋求心理專業的協助，找到能夠安放自己的位置和生活的平衡點。