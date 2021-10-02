搶攻五倍券商機，雲林縣北港鎮邦尼熊家用紙品公司推出「買麻將衛生紙送面紙麻將」活動。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮邦尼熊家用紙品公司，結合文創推出「麻將衛生紙」，為搶攻五倍券商機，2日起舉辦「買麻將衛生紙送面紙麻將」促銷活動，只要持五倍券購買麻將衛生紙，即贈送144包小面紙組成的「面紙麻將」1套，每賣出1箱麻將衛生紙還捐10元做公益，讓大家買得開心、玩得愉快。

邦尼熊家用紙品公司主要生產自有品牌與代工衛生紙相關產品，負責人吳品峰熱愛在地文化，成立「北港故事館」介紹在地的故事，其研發團隊則發揮創意，之前曾推出媽祖系列衛生紙，去年則結合傳統國粹「麻將」，在衛生紙外包裝印上萬字、筒子、索子、中、發、白等字樣，打造充滿樂趣的「麻將衛生紙」。

吳品峰表示，衛生紙是大家生活中最常使用到的衛生用品，如果每次使用時都能帶來歡樂，一定很受歡迎。麻將老少咸宜，還能預防失智、抗憂鬱，因此研發團隊才會決定開發「麻將衛生紙」，顧客可以逐步蒐集144張牌，形成1副完整的「麻將衛生紙」。

「麻將衛生紙」推出後大受歡迎，最近各行業都想盡辦法搶攻五倍券商機，吳品峰也不落人後，推出「買麻將衛生紙送面紙麻將」促銷活動，只要持五倍券到北港故事館1次購買12箱麻將衛生紙，即贈送「面紙麻將」1套。

吳品峰說明，「面紙麻將」由144包小面紙組成，與一般144張的麻將完全一樣，只是體積比較大一點，由於是平版印刷，無法像一般凹刻的麻將用手指摸知牌張為何，但玩起來很有「搞笑感」、「趣味性」，可為大家在疫情期間帶來一些歡樂。