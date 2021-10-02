吳姍儒（Sandy）以公視《36題愛上你》入圍第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，她配戴總價逼近四千萬PIAGET珠寶與唐綺陽、炎亞綸一同出席金鐘紅毯，並以一襲Jillbridal土耳其訂製銀灰色禮服，史無前例敞開胸前，超級深V成萬眾矚目焦點。而網友在被她閃閃發亮的超美項鍊閃瞎眼的同時，也發現她胸前有亮點，在PTT論壇留言問：「衣服胸部那邊是歪掉了嗎？」

吳姍儒為挑戰全合身，身材曲線畢露的禮服，已兩週不吃有味道食物，甚至下午四點後就不進食，笑喊自己壓力好大，努力地調整飲食，讓自己體態輕盈，相當有收穫的是學會妥善管理時間，「趁工作前後空檔，就跑去做指甲、按摩」。

唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸以《36題愛上你》共同入圍綜藝節目主持人獎。(三立電視提供)

吳姍儒自2016年與父親吳宗憲搭檔主持談話節目《小明星大跟班》獲得第51屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，成台灣電視史上最年輕的金鐘綜藝主持人後，出道短短六年間，已入圍五次金鐘獎，她形容與唐綺陽老師、炎亞綸像是奇蹟組合：「觀眾對於我們的認知是新鮮的，我們彼此努力擦出主持火花，這次入圍簡直是奇蹟。」她感謝評審肯定，想在主持路上，更加努力，對得起觀眾。

吳姍儒透露已將得獎感言寫好了，喊話「真心很想得獎」，她回憶，在第一次得獎後，當下心情嚇壞，完全沒準備得獎感言，笑喊這次先準備起來再說，也等於先將參賽心得寫完。她自認主持界百搭款，「在螢光幕前像是大家的女兒，但與其他主持人搭配，又可跳脫女兒形象，很多角色套用在身上都很合理」。

此次入圍金鐘，吳姍儒打趣身旁工作人員比她還緊張，經紀人一個月前就看準當日星座運勢，將運勢旺的星座集結成團隊。工作人員指出本週星座運勢最旺之一是天秤座，吳姍儒笑喊當天一定要跟身為天秤座的爸爸抱緊緊加持一下，吳宗憲則提醒愛女：「這次綜藝主持人獎，可說是人人有機會，各個沒把握，入圍組合都太強了。」希望女兒保持平常心參與盛會。

此外，談到得獎感言有時間限制，若得獎三人將平均分配90秒時間，該怎麼分配？吳姍儒曝唐老師和炎亞綸先前打趣：「你得過金鐘了，這次讓我們先講！」這次恰巧搭檔是本屆金鐘控時大使，兼具控時重任，「所以他們一人40秒，我10秒，我講完謝謝大家就結束」。吳姍儒自嘲在社群發文都落落長，所以可以回家慢慢在網上寫感言，而她未婚夫也鼓勵盡情做自己，她感謝男方支持，盼若得獎，「請帶我吃一碗熱呼呼拉麵，感受食物的味道」。