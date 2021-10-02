第56屆金鐘獎2日在國父紀念館登場，「綜藝節目主持人獎」最後由唐綺陽、吳姍儒（Sandy）、炎亞綸（吳庚霖），打敗等胡瓜、黃子佼、澎恰恰多位資深老將，憑藉《36題愛上你》勇奪該獎，即將在明年初結婚的吳姍儒，果然運氣超旺，成功抱回演藝生涯中的第3座金鐘，炎亞綸和唐綺陽則都是首度跨界主持節目就獲獎。

炎亞綸上台致詞時表示「我入行第17年，這獎項意義非凡，我有過高有過低，這獎真的是大海中的一根浮木，讓我有動力能繼續下去。」Sandy也感動喊「我們是奇蹟組合，真的會遇上奇蹟」，唐綺陽則不忘感謝節目經理的好眼光以及評審的肯定，「我從專家起步，走到主持人，感謝家人讓我乘風波浪，也謝謝自己不放棄，歡迎大家來找我主持」，炎亞綸最後再說：「我生長在一個可以讓思想奔放的地方，我相信我們有無比光明的前途。」立刻引起全場歡呼。

《36題愛上你》邀請各界重量級嘉賓在36道題中提問暢談人生，評審認為3位完全不同風格的主持人，可以將各自的專業、感性、內涵，在和來賓的訪談甚至隨時拉回3個人的互動當中，都能保有輕鬆和深度，而互相的進退也具有絕佳的默契，讓每個人都是主角，相當精彩。