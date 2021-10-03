眼見七六人後衛班西蒙斯出走事件越演越烈，《ESPN》知名球評史蒂芬史密斯也忍不下去了，最近直接在節目中痛批班西蒙斯，「你表現出來的樣子就像神經病，你都不肯好好練習跳投與罰球，怎麼還可以心安理得裝出一副你是受害者的模樣？」

「這不是一個職業運動員該有的工作態度，你想要裝成受害者，可是你的罰球命中率還不到6成，歐尼爾都比你罰得好，張伯倫也比你罰得好，就連羅德曼罰球都比你好，」史蒂芬史密斯說，「不難理解恩比德會有那種反應，班西蒙斯真的沒那麼好。」

事實上，班西蒙斯上季例行賽罰球命中率還有6成13，到了季後賽卻突然變成3成42，甚至出現籃下完全空檔選擇不出手把球傳出的糗事，也讓他在今年休兵期間飽受外界批評，如今才會鬧出拒絕前往訓練營報到，更打算不再幫七六人打球。

只是最近謠傳班西蒙斯考慮前往七六人訓練營報到，然後以受傷為由拒絕出賽，如此一來，他就可以照樣領到下季薪水，這種眼中只有錢，完全無視團隊精神的作法，完全不像是一個25歲的年輕球員該做的事情，看來他只會繼續把自己名聲越搞越臭！