今年休兵期重返湖人效力的「魔獸」霍華，先前在直播時透露，「小皇帝」詹姆斯允許他在一場比賽完成2次火鍋就可出手三分球，沒想到霍華的說法馬上遭到詹皇打臉，因為詹皇馬上回應，「我說的是他半場就有2火鍋才可以出手三分球！」

想也知道詹姆斯與霍華的隔空放話，只是詹姆斯想要激勵霍華努力做好防守的玩笑話，畢竟霍華上季待在七六人，例行賽平均也才0.9次火鍋，想在一場比賽達標就很困難了，更何況是要在半場就做到，不知道湖人總教練佛格聽到有何感想。

其實身為NBA當前所剩無幾的「純」中鋒，霍華本來就很少投三分球，只是隨著聯盟趨勢發展，內線長人也都要具備外線能力，才讓他開始練投三分球，可惜他在上季例行賽三分球出手20次只進5球，三分命中率僅2成50確實不太理想。

如今湖人面臨陣容大換血，找來一堆老將搭配詹姆斯、安東尼戴維斯，就是想要重新奪回總冠軍，所以詹姆斯當然要想出一堆方法激勵這些新舊隊友，接下來就看霍華能否成功達標，還是他根本無視詹皇開出條件，一有機會就狂投三分球了。